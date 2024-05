González accepta les crítiques d'Astrié i assegura que al comú "no anem a treure esdeveniments"

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella té la voluntat de mantenir esdeveniments com el Mercat de la Vall, que s’ha inaugurat aquest dissabte, o el Motand, però també aposta per tirar endavant cites que sorgeixin del teixit empresarial, com per exemple la Fira ‘A dues rodes’ que precisament s’ha inaugurat, també, aquest dissabte. Així ho ha explicat el cònsol major de la capital, Sergi González, que ha assegurat, davant les crítiques de l’oposició que s’eliminin esdeveniments, que “no anem a treure esdeveniments, no anem a treure cohesió de la comunitat, que és el que ens critiquen, tot al contrari”. I ha posat com a exemple les dues cites d’aquest cap de setmana.

“Avui inaugurem un nou esdeveniment (la fira de la moto) i mantenim el Mercat de la Vall i farem més accions, però accions que surten del neguit dels comerciants, de la ciutadania”, ha manifestat González. En aquest sentit, considera que certs esdeveniments s’han de consolidar i també “s’han de crear nous conceptes”. Així, ha destacat que en els cinc mesos que porten al comú han “escoltat molt els comerciants, a la ciutadania, per veure quines necessitats tenien”. I ha posat com a exemple la Festa de la primavera, el concurs de la qual ha quedat desert i que s’aposta per reconduir de cara al mes de setembre. González ha afegit que es va presentar el full de ruta comunal als comerciants de Riberaygua i Travesseres i se’ls va anunciar un “projecte que s’inaugurarà al juny” en aquesta zona, un projecte que “tindrà molt ressò, per a la ciutadania d’Andorra la Vella però també un pol d’atracció turística” i que ha sorgit de la ciutadania. No n’ha volgut, però, detallar cap aspecte més.

Quant a les crítiques dels consellers de l’oposició, ha manifestat que “les acceptem” però ha puntualitzat que en comissió ja es va comentar que per “‘timings'” no es podia tirar endavant el Xocofest i pel que fa a l’Andorra la Vella en flor ha exposat que amb les dades que els van facilitar els tècnics van veure que “no era un esdeveniment que s’havia consolidat pel cost que tenia”. En aquest sentit, ha explicat que entre la fira de la primavera, el Xocofest i l’Andorra la Vella en flor s’invertien 350.000 euros.