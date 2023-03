L'agermanament entre Andorra la Vella i Valls agafa força en la represa de la calçotada popular

Andorra la VellaDesprés de dos anys d'inactivitat arran de la pandèmia, Andorra la Vella ha tornat a celebrar aquest diumenge a la plaça del Poble la calçotada popular, un esdeveniment que s'emmarca dins de l'agermanament entre la capital i Valls iniciat el 1967. Moments previs al tret de sortida de la calçotada, el cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha rebut a l'edifici comunal a l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, on tots dos mandataris han aprofitat per posar en relleu les bones relacions existents entre els dos territoris, especialment durant els darrers vuit anys.

Precisament, Astrié ha manifestat que "estem molt contents de recuperar una tradició que fa dos anys que no celebràvem" i que se succeeix un any després de la celebració del 55è aniversari de l'agermanament, quan es va instal·lar a la mateixa plaça del Poble l'escultura 'Homantge als castellers', de l'artista català Antoni Llena. A més a més, el cònsol major ha recordat que la relació amb Valls inclou un intercanvi gastronòmic entre les dues localitats, ja que, de manera rotatòria, un any la parròquia acull la calçotada i, el següent, la ciutat tarragonina una escudella a càrrec de la Confraria d'Escudellaires d'Andorra la Vella.

Per la seva banda, Farré ha destacat que "és un honor poder tornar a Andorra la Vella, una ciutat amb la qual hi ha hagut uns llaços molt estrets durant els darrers anys", per la qual cosa "portar aquí una festa gastronòmica de quilòmetre zero per a nosaltres és molt important". A més a més, ha aprofitat per indicar la manera correcta de menjar els calçots assegurant que "la gent s'ha d'embrutar les mans" i "deixar els guants de plàstic per als restaurants".

Després de l'acte formal de rebuda, les autoritats s'han dirigit a la plaça del Poble per degustar els aliments que des de primera hora del matí els membres de la Societat Arícola i Secció de Crèdit de Valls, amb la col·laboració dels Escudellaires d'Andorra la Vella, han estat preparant per als centenars de persones que han pres part de l'esdeveniment. En total s'han preparat uns 6.000 calçots, que equivalen a unes 600 racions, i que compten amb el distintiu d'Indicació Geogràfica Protegida (IGP). La ració ha anat acompanyada amb una terrina de salsa romesco, un pam de botifarra sense gluten ni lactosa, una llesca de pa, vi DO Tarragona i un pitet commemoratiu de la jornada.

La relació entre la parròquia i Valls va començar a mitjans dels anys 60 arran de l'interès dels sectors gastronòmics i de l'hoteleria per promocionar-se i establir intercanvis. El 1967 es va signar el protocol d'agermanament entre les dues ciutats i Pere Canturri i Joan Sasplugas, en representació del comú d'Andorra la Vella, i Romà Galimany, alcalde de Valls en aquell moment, van subscriure un acord que avui es manté molt viu.