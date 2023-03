Les obres de la llar de jubilats d'Escaldes-Engordany avancen a bon ritme

Escaldes-EngordanyEls treballs de reforma i ampliació de la llar de jubilats d'Escaldes-Engordany avancen a bon ritme. Així ho informava el comú aquesta setmana a través de les xarxes socials, compartint unes imatges en què es pot comprovar que les intervencions actuals estan centrades en la construcció de la coberta que dona sortida a la terrassa exterior, en "el muntatge de les diferents instal·lacions i en el tancament dels interiors". De fet, cal recordar que aquesta terrassa exterior serà un dels atractius de la nova llar, que ha d'estar enllestida, tal com es va remarcar el mes de febrer durant una reunió pública, a finals de setembre.

El projecte, que té un cost de 2,7 milions d'euros, suposa que es guanya una planta més i una gran terrassa exterior. A més, les dues plantes que hi havia fins ara es reformen. Tal com es va posar en relleu en el marc de la trobada pública que va tenir lloc a principis de febrer per informar sobre el projecte, la voluntat del comú és "optimitzar els espais, donar més espai a la gent gran" perquè "estigui bé". En aquest sentit, un cop es concloguin aquests treballs, es podran oferir nous serveis i en aquest sentit la consellera de Gent Gran, Magda Mata, va apuntar que el servei de menjador, que actualment atén una trentena de persones, podria veure ampliada la seva capacitat. També hi haurà espais per a activitats com gimnàs, pilates o ioga.

Cal recordar que mentre es duen a terme les obres, la llar de jubilats ha estat traslladada al Prat de les Oques. El menjador, les activitats i els tallers que s'organitzaven a l'antiga llar es continuen fent a la nova ubicació. Per poder accedir a l'establiment es pot fer des de la mateixa plaça del Prat de les Oques o pel carrer Isabelle Sandy. A la planta baixa hi ha la cuina i el menjador i a la primera planta s'ha posat un billar, els jocs de taula, els banys i els despatxos per al personal.