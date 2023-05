La passarel·la sobre el jaciment de la Margineda, prevista per l'estiu

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella té la intenció de dur a terme de manera immediata les obres de construcció d'una passarel·la sobre el jaciment de la Roureda de la Margineda, de tal manera que ja se'n pugui gaudir aquest estiu. La voluntat és que sigui una passera que faci la funció de mirador sobre el jaciment, una intervenció que es veurà completada amb l'habilitació d'un espai boscós a tocar del jaciment com a parc públic. Per aquest motiu, aquest dimecres surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) l'edicte pel qual es convoca un concurs, per procediment d'urgència, per adjudicar les obres de construcció de la passarel·la.

Cal recordar que l'anunci de la construcció d'aquesta passera-mirador i l'habilitació de l'espai públic es va fer públic en un acte a través del qual el comú d'Andorra la Vella, el Govern i Molines Patrimonis apostaven per apropar aquest bé d'interès cultural a la ciutadania.

La passarel·la sobrevolarà el jaciment i és previst que es construeixi amb materials totalment homologats tenint en compte la seva proximitat al jaciment. Un cop estigui enllestida, tal com informen des del comú, les visites guiades al jaciment es faran també aprofitant aquesta mena de mirador sobre el jaciment. Paral·lelament, com s'ha esmentat, s'habilita un espai boscós de 6.000 metres quadrats al qual es podrà accedir tant des del tram sud de l'avinguda d'Enclar, com d'una connexió directa que s'adequarà des del poble de Santa Coloma a través del camí dels Sartells, i Roureda de Malreu.