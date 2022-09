Portes obertes a les activitats dirigides a Encamp

EncampLes activitats dirigides dels centres esportius d'Encamp i del Pas de la Casa tindran jornades de portes obertes des d'aquest dilluns i fins al 30 de setembre, per incentivar la pràctica esportiva. Durant els dies esmentats, es podrà participar en la classe dirigida que es desitgi de forma gratuïta per poder provar les diferents modalitats que s'ofereixen.

Al complex esportiu d'Encamp, les activitats són dilluns a les 9.15 hores pilates i a les 20.35 hores 'cycling'; dimarts a les 9.15 hores Fit Dance, i a les 20.30 hores 'cycling'; dimecres a les 9.15 hores circuit trainning i a les 20.30 hores aiguagim; dijous a les 9.15 hores pilates i a les 20.30 hores 'cycling', i divendres, a les 9.15 hores Fit Dance i a les 20.30 hores aiguagim.

Al centre esportiu del Pas de la Casa el programa d'activitats consta d'una classe diària. Dilluns a les 19.30 hores 'cycling'; dimarts a les 20.30 hores estiraments; dimecres a les 19.30 hores circuit trainning; dijous a les 20.30 hores aiguagim i divendres a les 18.15 hores core.

Per assistir a les activitats dirigides és necessari fer reserva prèvia, ja sigui per Internet a través del web del comú d'Encamp o bé per telèfon.

Preu de les activitats durant la temporada

A partir del mes d'octubre el cost de les activitats dirigides serà, per als socis dels centres esportius, de 237,20 euros per tota la temporada, de 81,30 euros per trimestre i de 31,20 euros per un mes. El preu per classe serà de 4,20 euros.

Per als que no són socis, el preu per temporada serà de 276,80 euros, de 93,60 euros el trimestre, de 36 euros per un mes i el preu per classe serà de 5,30 euros.

Les activitats dirigides per a majors de 65 anys i amb targeta Magna el preu serà de 155 euros per tota la temporada, de 55 euros el trimestre i de 20,80 euros al mes.