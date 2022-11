El projecte Caldes, que escurça fases, previst per finals de l'estiu vinent

Escaldes-EngordanyLes obres per materialitzar el projecte Caldes a la part alta d'Escaldes-Engordany van arrencar ara fa uns dies, el 12 de novembre, i el fet que s'hagi optat per començar de manera simultània els treballs en diferents punts farà que el termini inicialment previst, de setze mesos, es pugui escurçar i que a finals de l'estiu de l'any que ve el gruix de l'obra pugui estar acabada, incloent-hi la intervenció artística de Javier Balmaseda. Així ho ha explicat la cònsol major, Rosa Gili, durant la visita a les obres que ha fet aquest dimecres al matí amb els mitjans de comunicació.

Els treballs que han començat a mitjan novembre han estat l'enderrocament del passeig del riu, la part baixa de l'edifici Caldes i la placeta del Madriu. També s'ha iniciat l'enderrocament del pont metàl·lic que hi ha a l'altura de l'espai Caldes, que és "important treure'l per tenir la visual sobre el pont d'Engordany", tal com ha destacat Gili. Les previsions són que a mitjan gener s'acabi l'enderroc del pont metàl·lic. A principis de l'any que ve també es farà l'enderrocament dels accessos a l'espai Caldes, ja que es canviaran les escales i els ascensors, perquè tot quedi al mateix nivell. Els ascensors han d'estar a finals de gener i les escales a mitjan maig. Les obres al passeig del riu haurien d'estar enllestides al maig; la plaça dels Safarejos, on hi ha l'espai Caldes, al juliol; la placeta del Madriu, on hi va la gran estructura de Balmaseda, al setembre, així com el passeig del riu. En aquest moment es donarien per closes les obres, tot i que puguin quedar algun petit detall com la pavimentació.

Entrant al detall de la intervenció artística (que Gili ha volgut incidir que "no és la més costosa" sinó que ho són els treballs d'enginyeria i arquitectònics) la bassa es començaria al març i el muntatge de l'escultura a la plaça del Madriu ha d'estar acabada a l'estiu. Quant a les canonades, la cònsol major d'Escaldes-Engordany ha destacat que s'aniran posant "a mesura que avancin les obres al passeig del riu". Ha volgut incidir, a més, que l'aigua termal amb la qual s'alimenta la intervenció artística té "a tocar la captació" i, per tant, no ha de suposar cap problema d'abastament.

Gili ha destacat que l'exposició d'Eve Ariza es garanteix fins al seu acabament i ha afegit que posteriorment es tancarà l'espai, ja que cal "garantir la seguretat" de les persones. Quant al trànsit, ha admès que és "possible" que s'hagin de fer talls "com en qualsevol obra" en moments puntuals, però ha afegit que es "vetllarà" perquè hi hagi "la mínima afectació al trànsit", tenint en compte, a més, que aquesta és una de les entrades "naturals" a la parròquia.

La cònsol major d'Escaldes-Engordany ha recordat que el cost de les obres ronda els cinc milions i ha incidit que "el que costa car" és la intervenció urbanística, que servirà per ampliar la placeta del Madriu i el passeig, a més de millorar l'entorn de l'espai Caldes.