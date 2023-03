La reforma de la plaça del Poble preveu afegir una planta

Andorra la VellaL'arquitecta Marta Ruiz ha exposat als micròfons d'RTVA quines són les idees que ara mateix estan en discussió en la reforma de la plaça del Poble. La principal novetat és que tindrà dues plantes. La baixa estaria a l'altura de l'actual i la segona s'elevaria al nivell de la terrassa de la casa pairal, connectant amb el sostre del casino. Encara està en estudi i la previsió és un cost de 4 milions d'euros i vuit mesos d'obra.

El projecte no es duria a terme fins al 2024 i amb el nou equip comunal. Al costat hi podria haver una possible passarel·la que connecti l'aparcament davant del Govern amb la plaça. El cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha assegurat que es podria connectar tot també amb el museu.