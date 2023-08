El ritme 'funky house' de Dj Holt, a les Nits obertes d'Ordino d'aquest dimecres

OrdinoDj Holt serà la següent actuació de les Nits obertes d'Ordino, un concert que tindrà lloc aquest dimecres 9 d'agost. Com en altres ocasions, l'actuació donarà el tret de sortida a les 21 hores a la plaça major de la parròquia ordinenca. El versàtil Dj andorrà, tot i ser conegut pel seu estil de 'hard tecno' o 'deep house', per a les nits obertes té pensat fer "una sessió de 'funky house', amb música dels anys vuitanta, 'bailonga', divertida i per a tots els públics".

En aquests darrers mesos, Holt ha participat en diferents festivals i sessions de discoteques com són l'Hibernation, l'After Party del Row, al Code, a la discoteca Fabric de Madrid, o a les sessions d'Aqua Party de l'Anyòs Park. "Em passo el dia donant voltes", explica. La seva carrera, però, va començar de ben jove, quan tenia catorze anys, darrere dels plats, i als setze ja punxava en discoteques d'Andorra.

El vessant productor de Holt també està ben actiu. De fet, en el passat ja ha produït temes del seu característic techno àcid i industrial, que s'han recollit en segells com Xpezial, Imalay o Elements, o de house amb Massive Digital Records o Difussion Records Eivissa. Actualment, està a punt de llançar nous temes. "Conjuntament amb el meu soci Rob Snow fa poc que hem enviat nous "EP" de hard techno i tecno pujadet", ha assegurat.

El següent concert de les Nits obertes d'Ordino, aquest més centrat en l'electrònica i en Djs andorrans, serà el dia 23 d'agost amb Dj Madam, que clausurarà el cicle de concerts d'estiu d'Ordino.