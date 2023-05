Sant Julià comença a fer pagar per l'accés amb vehicle al medi natural

Sant Julià de LòriaA fi de garantir la conservació del patrimoni natural de la parròquia i assegurar el respecte a la població i la propietat pública i privada del món rural, el comú de Sant Julià de Lòria va aprovar una ordinació l'estiu del 2020 per regular l'accés motoritzat i/o rodat al medi natural. En aquest sentit, un dels punts de l'ordinació estableix limitacions temporals en els sectors de Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres. Així, els vehicles de més de dues rodes només podran circular des del segon diumenge de maig -en aquest cas el dia 14- i fins al primer diumenge de desembre que enguany s'escau el dia 3.

D'aquesta manera, aquest diumenge comença aquest període i cal complir diferents condicions per tal d'accedir-hi, com ara disposar d'un carnet. Per als residents a Sant Julià de Lòria, el primer any serà gratuït, mentre que els residents a la resta de parròquies hauran de pagar cinc euros. Per obtenir-lo, en tots dos casos, cal omplir la sol·licitud que es pot descarregar de la web www.santjulia.ad o bé fer-ho directament al servei de Tràmits situat a l'edifici administratiu i lliurar-la allà.

Els visitants i aquells que no disposin de carnet hauran d'abonar 25 euros per persona i vehicle. Hauran de retirar l'entrada al servei de Tràmits, a l'oficina de Turisme de la plaça Laurèdia o bé 'in situ' a la caseta d'accés construïda recentment. Els ramaders, per la seva banda, tindran el pas de franc i el control s'efectuarà a la zona de la Collada de Pimes.

La instal·lació també compta amb un guàrdia, que s'encarregarà de cobrar l'import i controlar el pas. A més, una vegada les persones creuin la barrera d'accés, també hi haurà diferents mètodes de control perquè, en cas que es produeixi alguna incidència, puguin ser sancionats. De fet, els camins d'accés s'han vist afectats pel trànsit de vehicles i motos que no han respectat els passos de circulació indicats i que han malmès el terreny. Els beneficis que s'extreguin s'empraran per assumir el cost que genera tot aquest trànsit.

La vulneració de les prescripcions de l'Ordinació reguladora té la consideració d'infracció administrativa i les sancions van dels 50 als 3.000 euros. Els interessats en obtenir més informació poden contactar amb el comú trucant al número 871700 o bé personar-se al servei de Tràmits. Igualment, la corporació ha distribuït 4.000 passamans informatius.