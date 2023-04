Sant Julià inaugurarà la plaça pública a la zona de les Arades, a tot tardar, a principis de maig

Sant Julià de LòriaEl nou espai públic projectat pel comú de Sant Julià de Lòria a la zona de les Arades ja està finalitzat i es preveu que sigui inaugurat a tot tardar a principis de maig, malgrat que la voluntat del cònsol major lauredià, Josep Majoral, és avançar aquesta data a finals d'abril. A hores d'ara només resten pendents uns serrells per acabar de tancar i que estan relacionats amb l'enllumenat nocturn i la connexió d'un tub d'aigua amb l'avinguda Verge de Canòlich, una intervenció que es vol aprofitar per realitzar per tal de no destorbar els veïns d'aquí a uns mesos.

Segons ha recordat Majoral a l'ANA, l'objectiu de la creació d'aquesta plaça pública elevada és doble. D'una banda, l'actuació ja garanteix que no hi hagi risc d'inundabilitat en tota l'avinguda Rocafort i, per tant, "a data d'avui els veïns i les parcel·les de la zona ja estan protegides d'aquest risc". Precisament, el Govern va declarar l'obra d'interès nacional per tal d'avançar els treballs i dotar de més seguretat els edificis d'aquest tram. D'altra banda, l'espai públic "el que ha de permetre és revitalitzar la part alta del poble", ja que des de la corporació s'apunta que "portava molts i molts anys abandonada".

De cara al dia de la inauguració, Majoral ha apuntat que des del comú s'estan organitzant activitats relacionades amb els infants, els quals disposaran aviat d'un nou espai d'oci que complementarà els ja existents a la parròquia. Tot i que no ha donat més detalls, la previsió és que s'organitzi una mena de gimcana o activitat similar.

Amb l'obra ja acabada, la població de Sant Julià de Lòria gaudirà d'una nova plaça elevada d'una superfície de 700 metres quadrats, similar a la plaça de la Germandat. Cal destacar que els treballs van iniciar-se el gener del 2022 i que el cost global de la intervenció ha ascendit fins als 1,2 milions d'euros.