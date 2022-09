Sant Julià de Lòria se suma a la Setmana europea de l'esport

Sant Julià de LòriaAmb l'objectiu de potenciar la parròquia com a destinació de turisme esportiu, LAUesport, la Llar de Lòria i els departaments de Turisme i Gestió i Desenvolupament de Persones del comú de Sant Julià de Lòria han organitzat diverses activitats coincidint amb la Setmana europea de l'esport que comença aquest divendres i es prolongarà fins al dia 30. Turisme difondrà vídeos d'esportistes destacats del país i de fora, amb continguts sobre la conscienciació de l'esport i dels bons hàbits. Són audiovisuals de curta durada d'entre 30 segons i un minut.

Per la seva banda LAUesport està oferint la matrícula gratuïta al llarg del mes de setembre i també té previst dur a terme un seguit d'accions com l'entrada gratuïta, cada dia, a una activitat diferent tant del paquet de matí com de tarda; una activitat cada dia a la zona funcional del nou gimnàs (alguns dies a les franges de matí, i d'altres a la tarda). Pel que fa als infants, donen accés gratuït a aquelles activitats que tinguin capacitat d'inscripció, ja que hi ha algunes que ja han arribat al límit.

La Llar de Lòria organitzarà una 'escapeland' per la parròquia el dia 27, una sessió d'aiguagim a Caldea l'endemà, un taller de ioga el dia 29 i ja el dia 30 una caminada amb tres nivells de dificultat per la ruta del Ferro d'Ordino.

Al seu torn, el departament de Gestió i Desenvolupament de Persones organitzarà unes sessions de pràctica de pàdel, en les que bàsicament els participants podran practicar entre ells segons el seu nivell. I finalment, un torneig de pàdel entre tots els inscrits.

Les sessions de pràctica es faran en diverses franges horàries de dissabte a dimarts i el torneig es durà a terme dimecres, dijous i divendres. Els horaris aniran de les deu del matí a les deu de la nit i les franges de pràctica s'acordaran entre els participants. Tots els interessats podran fer la inscripció al departament comunal.

A fi de donar ressò a les activitats, des del comú s'ha fet una crida a esportistes d'alt nivell amb la finalitat que difonguin el programa des dels seus canals de comunicació. Entre ells, l'exentrenador d'handbol del Barça, Xavier Pascual; l'exjugador, Enric Massip; l'exciclista, Joaquim 'Purito' Rodríguez; i els esquiadors de fons, Irineu Esteve i Carola Vila.