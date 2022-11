Cada veí de Sant Julià té dret a talar tres metres cúbics de llenya de forma gratuïta

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià informa en les seves xarxes que els veïns ja poden presentar la seva sol·licitud per obtenir llenya o branques d'arbre de forma gratuïta a partir dels boscos de la parròquia, sempre respectant les directrius establertes pel comú sobre que zones ha delimitat o marcat per aquesta tala d'arbres. Informen que el volum màxim anyal per beneficiari és de tres metres cúbics.

