Els 12 consellers que Fiscalia ha citat contra Carine Montaner

Andorra la VellaLa Fiscalia no ha retirat l'acusació a CarineMontaner per revelació de secrets malgrat que el denunciant, Ferran Costa, va retirar la querella. Montaner va fer públic entre els consellers el salari que cobrava l'expresident del grup liberal i actual ambaixador. Posteriorment, es va donar a conèixer en una roda de premsa dels socialdemòcrates. Costa va fer públic que "la mediació del Síndic General m'ha empès a prendre la decisió d'enretirar els càrrecs i la demanda civil, ja que no tinc cap intenció de percebre res de la Sra. Montaner" i que "vistes les declaracions i escrits de la Sra. Montaner en la premsa i en les seves xarxes socials al llarg dels darrers quatre anys, no tinc cap interèsen servir d'excusa per alimentar aquest circ mediàtic ple de malvolença".

El judici tindrà lloc l'11 i el 12 de juny després que la Fiscalia demanés un avançament per problemes de calendari. Inicialment, havia de ser el 18 i el 19 del mateix mes. El judici ha estat un dels motius de controvèrsia durant la legislatura i es convertirà en un espectacle polític per les persones que hauran de declarar a la vista. Com Montaner suposadament va explicar el sou de Costa a consellers generals, són precisament els parlamentaris de la passada legislatura els que fonamentalment estan citats a declarar.

Hi ha una vintena de testimonis per part de la Fiscalia. Més enllà de personal de la CASS, d'on van sortir per suposat error les dades, hi ha una llarga llista consellers. Carles Naudí, David Montaner, Raül Ferrer, Pere López, Susanna Vela, Mònica Bonell, Carles Ensenyat, Maria Martisella, Josep Pintat, Eva López, Oliver Alís i Joan Carles Camp. Com a membre de Govern, però sobretot com a líder dels liberals en el moment en què van tenir lloc els fets, el ministeri públic ha citat també a l'exministre de Presidència i Economia Jordi Gallardo.

Per part de la defensa de Montaner també s'han citat diferents polítics. Es tracta de l'exsíndica Roser Sunyer, Jordi Torres, Sílvia Ferrer i Marc Magallon. A més hi ha l'exresponsable de premsa dels liberals Òscar Martin i el president del Tribunal de Comptes Francesc Pons.