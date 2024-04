Acceptada la demanda d'Emili Campos contra les eleccions generals al Tribunal Europeu de Drets Humans

Andorra la VellaLa demanda per suposades irregularitats en les passades eleccions generals ha estat admesa a tràmit pel Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg. La iniciativa, promoguda per l'advocat Emili Campos, al·lega que no s'ha pogut garantir la seguretat del vot judicial.

Segons RTVA, Campos, que va impulsar la demanda després de veure com les instàncies judicials andorranes no li donaven recorregut, va portar el cas al Tribunal de Drets Humans, al Consell d'Europa.