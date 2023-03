Acció aposta per la creació del Registre de la propietat per afrontar el problema de l'habitatge

Andorra la VellaAcció ha anunciat aquest dimecres que crearà el Registre de la propietat, per "tenir una foto real de la situació de l'habitatge al país", segons la cap de llista, Judith Pallarés. L'objectiu de la formació és tenir el detall del nombre d'habitatges buits, aquells destinats a segones residències i donar garanties jurídiques als llogaters i, també, als propietaris. "També cal disposar dels estudis de capacitat de càrrega que han de fer tots els comuns, per conèixer la capacitat real de creixement que podem tenir en el territori i quines infraestructures caldran fer en el futur. És important tenir aquesta informació mentre no disposem d'un parc immobiliari públic important de lloguer i compra a preu assequible, al que puguin accedir les famílies", ha assegurat Pallarés.

Pel que fa a la limitació de la inversió estrangera, la líder d'Acció ha dit que "hi ha un consens polític", tot matisant que, "no volem evitar tota inversió estrangera, sinó que cal trobar una que sigui productiva, sostenible i que no impacti en l'habitatge". Seguint en matèria d'habitatge, una altra de les propostes d'Acció, anunciades aquest dimecres, és facilitar l'accés de les famílies i els joves a les subhastes públiques d'habitatges amb prioritat per a la compra del primer habitatge. "A més, també seria crucial tenir acords amb la banca per disposar de crèdits per a la compra d'aquests béns", ha relatat la candidata a cap de Govern de la formació. Pel que fa als ajuts a l'habitatge de lloguer, Pallarés ha afirmat que "s'hauran de mantenir durant aquesta legislatura, però amb l'objectiu de reduir-los a mesura que incrementem i creem un part immobiliari públic de lloguer a preu assequible que sigui real".

Vinculat a la millora del poder adquisitiu, Acció ha proposat l'increment del salari mínim interprofessional fins a arribar als 1.400 euros mensuals i que la pujada d'aquest es faci "amb concertació social". Per aquest motiu, la formació política també ha anunciat la revisió de la Llei sindical, amb l'objectiu de "deixar de tenir por a tenir representants dels treballadors a les empreses, siguin petites o grans. La mateixa patronal reclama disposar d'interlocutors per tenir acords sectorials i per poder dur a terme mesures com les dels salaris", ha assegurat Pallarés.

Finalment, sobre la congelació del preu dels lloguers i de la pròrroga dels contractes d'arrendament, Judith Pallarés ha asseverat que són conscients que "la retirada immediata d'aquestes mesures pot provocar un efecte rebot" i que cal "disposar abans d'habitatges a preu assequible per sota del nivell del mercat. Necessitem poder donar aquest marge per poder anar aixecant aquestes mesures i poder tornar el mercat a la seva regulació normal".