Acció planteja plans formatius a partir dels 16 anys per arribar a l'obligatorietat de l'educació fins als 18

Andorra la VellaAcció és una de les formacions que es presenten a les eleccions generals del 2 d'abril més partidàries d'establir l'obligatorietat en l'educació fins als 18 anys. La cap de llista del partit, Judith Pallarés, ha manifestat aquest dijous que "nosaltres estem a favor de poder treballar amb plans formatius dels 16 als 18 anys per arribar a aquesta obligatorietat en l'educació fins a la majoria d'edat". Per fer-ho, ha afegit, cal que els alumnes disposi d'opcions "que puguin combinar amb el món laboral", ja que "no tothom vol continuar estudiant després dels 16 anys" i, per tant, "tenim propostes a nivell formatiu relacionades amb la formació professional per aquells que no vulguin desenvolupar el batxillerat".

A més a més, des d'Acció també s'ha identificat la necessitat "d'incidir amb el tema de la gestió i dels tràmits", especialment pel que fa a l'atorgament de beques en ensenyament superior, ja que per a les famílies representa un import considerable el qual no tornen a rebre per part del Govern fins passat un cert temps, la qual cosa provoca que "les famílies acaben desemborsant un import inicial important i hauríem de mirar la manera de reduir els terminis de pagament". Pallarés també ha apuntat, a més, que l'atorgament de beques "s'ha de vincular a les notes". En aquest sentit, ha confessat que "segurament el primer any seria més difícil, però pensem que hi ha vies de millor sobre com donar aquestes beques i que sigui una ajuda real per a aquests estudiants".

En relació amb les instal·lacions dels centres educatius, la cap de llista d'Acció també ha advocat per "poder tenir patis més amables, que siguin tous, i en els quals es vinculi molt la interacció social". Paral·lelament, es vol efectuar un treball amb les AMPES per mirar de reduir el preu dels menjadors escolars tenint en compte que "hi ha qüestions a millorar pels alumnes celíacs", els quals s'han de cenyir a una dieta "que també incrementa els preus".

Preguntada sobre la voluntat del partit de voler impulsar aquesta educació obligatòria fins als 18 anys, Pallarés ha justificat la proposta assegurant que "tenim un forat a partir dels 16 anys i la situació al mercat laboral és molt complexa", ja que en aquesta edat els joves "tampoc tenen certes habilitats professionals i pensem que els hi podem donar suport en aquest sentit i que, a més, sigui de forma reglada". A més, ha detallat que aquesta continuació en la formació permet acompanyar els alumnes fins que puguin assolir les habilitats necessàries per accedir al mercat laboral.

"La part formativa s'ha de poder adaptar als canvis globals de la formació en general, i això implica fer una adaptació en aquest aspecte combinant tota la part laboral amb l'educativa, i aquest podria ser un primer pas", ha conclòs.