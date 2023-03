Acció vol mantenir la moratòria als habitatges d'ús turístic

Andorra la VellaAcció ha anunciat que vol mantenir la moratòria als apartaments turístics, entre les mesures destacades aquest divendres com a prioritàries en matèria d'habitatge. La candidata a cap de Govern, Judith Pallarés, ha assegurat que "hem començat i hem acabat la campanya parlant d'habitatge, perquè ha de ser la prioritat en la pròxima legislatura". En aquest sentit, des de la formació liberal progressista han reiterat la seva aposta per la creació del registre de la propietat, perquè "ens doni la informació sobre els habitatges buits i les segones residències".

D'altra banda, Pallarés ha destacat la importància d'avançar amb la inversió publicoprivada en matèria d'habitatge, "per disposar d'immobles, rehabilitar-los i acabar estructures inacabades, que s'han de posar a disposició de la ciutadania amb un preu assequible". A més, des d'Acció han considerat necessari avançar en la reglamentació per disposar dels criteris que defineixin el preu assequible, "perquè en el moment que hi hagi a disposició habitatge en el mercat, aquest canvi sigui possible", ha assegurat Judith Pallarés.

La candidata a cap de Govern d'Acció també ha incidit en el fet de "continuar treballant amb l'associació de propietaris, per trobar la manera de deixar d'intervenir el mercat d'una manera coherent, a mesura que disposem d'habitatge de lloguer assequible, perquè si acabem amb les moratòries als contractes, tindrem un efecte rebot important i hem de mitigar-lo". Per això, Pallarés ha considerat clau la planificació i avaluació d'una política "estable i contundent" en matèria d'habitatge.

Balanç de la campanya

La número u de la llista nacional d'Acció, Judith Pallarés, ha fet balanç dels quinze dies de campanya, en el darrer dia de la cursa electoral. "Hem treballat molt per fer-nos veure, perquè la gent conegui el que és Acció, un nou projecte polític que vol tenir cabuda dins de marcar l'agenda i allò que és crucial i que és urgent, volem tenir continuïtat", ha assegurat Pallarés. Pel que fa als resultats desitjats, la cap de llista ha considerat que esperen "poder ser decisoris i claus". Tot i això, Judith Pallarés ha deixat clar que "el millor balanç el veurem al final del dia dos d'abril, amb el resultat de les eleccions".