Acord entre Govern i l'ONCE per garantir més ajudes

Andorra la Vella"Estem negociant amb l'ONCE i la bona notícia és que s'està avançant i a més s'està negociant en paral·lel un conveni per part d'afers socials de l'ONCE", ha manifestat el ministre de Finances, Ramon Lladós, que ha volgut subratllar que precisament el "gran guany" d'aquesta negociació ve d'aquest vessant social que pot beneficiar els residents i els andorrans, que podran gaudir dels serveis de l'organització espanyola, ja que ha afegit que la part de guanys econòmics, és a dir, de recaptació econòmica, "tampoc és massa significativa". Lladós ha volgut incidir en el fet que aquest acord farà que les persones del país es puguin beneficiar dels serveis que presta aquest organisme "punter".

D'aquesta manera, el ministre ha posat en relleu que s'espera que en les setmanes vinents es pugui ja signar aquest acord. De fet, ha explicat que pel que fa a la part econòmica els acords ja estan signats i ara el que faltaria és la "part social". De fet, ha manifestat que aquest vessant és el que està fent que la negociació s'estigui allargant una mica més.

Lladós ha avançat que els beneficis es destinaran a aspectes socials i s'obrirà la porta a què les persones amb una discapacitat puguin gaudir dels serveis de l'organització espanyola, ja que fins ara no prestava serveis a persones nacionals andorranes, i aquesta restricció deixarà d'existir. També s'està acabant de definir el model de distribució, tal com ha detallat el titular de Finances qüestionat sobre si la loteria de l'ONCE es vendrà com a Espanya a través dels quioscos que hi ha a la via pública.