Alain Cabanes és el favorit per ser secretari d'Estat d'Esports

Andorra la VellaLa formació de govern comportarà una sèrie de canvis en el Consell General. En principi, només afectarà Andorra la Vella, més enllà de la llista nacional demòcrata, ja que els dos titulars de la candidatura guanyadora, Conxita Marsol i Alain Cabanes, està previst que entrin a formar part del segon executiu de Xavier Espot. Aquest moviment comportarà que Marsol entri com a ministra de Presidència i Economia, mentre que Alain Cabanes està previst que sigui el futur secretari d'Estat d'esports. En aquest cas, rellevaria a Justo Ruiz que va ocupar aquesta responsabilitat en la passada legislatura.

El pas a Govern dels dos consellers electes de la capital suposa que els números tres i quatre de la llista, els dos primers suplents, entrin com a consellers generals. El liberal Víctor Pintos substituirà Marsol i es convertirà en l'únic parlamentari del seu partit. La seva situació, dins d'una majoria de govern o com a conseller no adscrit, dependrà de si fructifica o no el pacte de legislatura entre demòcrates i liberals. L'exministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, també ocuparà un escó al Consell General. Segons les fonts consultades, no està previst que torni a ser ministra. És pràcticament impossible perquè si deixés l'escó passaria a ser ocupat pel número 5 de la llista, en aquest cas el liberal David Férriz. Els demòcrates perdrien la majoria absoluta i deixarien de dependre només de Ciutadans Compromesos.