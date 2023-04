Albert Pintat creu que Terceravia es va equivocar no fent llista a les eleccions

Andorra la VellaL'excap de Govern Albert Pintat ha estat el convidat del programa La Rèplica d'Andorra Televisió i ha comentat diferents aspectes de l'actualitat política. Pintat ha criticat que Acció decidís escindir-se de Liberals després que Judith Pallarès perdés les primàries per un vit davant de Josep Maria Cabanes. Ha destacat que "les discrepàncies en política és el més normal del món, però una vegada és fa un congrés i guanya qui guanya ha d'haver-hi una disciplina i una coherència al voltant del nou líder".

També ha estat crític amb Terceravia per no haver-se presentat a les eleccions. Considera que va ser un "error" i ha incidit en què el partit ha de concórrer a les comunals per "afavorir l'impuls de l'activitat a Sant Julià de Lòria". Ha assegurat que té plena confiança en les garanties del sistema de vot judicial. "Millorar-lo segur i evitar que vagi amb capses de cartró també", però en cap cas creu que pugui haver-hi frau. L'excap de Govern creu, però que s'hauria d'eliminar la possibilitat de canviar el vot un cop dipositat "perquè és una complicació burocràtica innecessària."