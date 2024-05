Andorra marca distància amb Espanya en el reconeixement de Palestina

Andorra la VellaGovern ha anunciat que es desvincula de les posicions d'Espanya, Noruega i Irlanda pel que fa al reconeixement del territori de Palestina com a estat. El portaveu del Govern, Guillem Casal, ha explicat aquesta determinació i ha reafirmat que Andorra mantindrà la seva postura de reconèixer Palestina únicament com a membre de les Nacions Unides, tal com es va fer fa unes setmanes.

Casal ha recordat que el reconeixement de Palestina com a membre de les Nacions Unides ja va ser un pas significatiu i que, per tal de trobar una solució pacífica al conflicte que no perjudiqui principalment a la població civil, és necessari que tots els actors implicats puguin assentar-se en un fòrum multilateral.

"Perquè es pugui resoldre aquest conflicte de manera pacífica sense que perjudiqui principalment a la població civil hi ha d'haver una situació on puguin assentar-se en un mateix fòrum multilateral els diversos actors implicats. Andorra va reconèixer Palestina com a membre de les Nacions Unides. Ens continuem mantenint amb el que vam anunciar a principis de maig i, de moment, res ens fa pensar anar més enllà", ha declarat Casal.

Aquest anunci coincideix amb la decisió d'Espanya de reconèixer formalment l'estat de Palestina el pròxim 28 de maig. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha confirmat aquest dimecres durant la seva compareixença al Congrés, indicant que el Consell de Ministres adoptarà oficialment aquesta decisió dimarts de la setmana vinent. Sánchez ha explicat que Espanya farà aquest pas de la mà d'altres socis europeus com Noruega i Irlanda.

"Vull comunicar-los que després d'haver consensuat la decisió entre els dos partits del Govern, i fent-nos ressò del sentir majoritari del poble espanyol, el proper dimarts Espanya aprovarà en el Consell de Ministres el reconeixement a l'estat palestí", ha anunciat Sánchez entre l'ovació de les bancades del PSOE i Sumar, que s'han posat en peu. Ni l'oposició de PP i Vox ni altres socis de l'Executiu, com ERC o Podemos, han aplaudit l'anunci.

La decisió d'Andorra de no seguir el mateix camí que Espanya, Noruega i Irlanda destaca la seva postura independent en la política internacional, mantenint un enfocament prudent en un tema tan complex i delicat com és el conflicte israelià-palestí.