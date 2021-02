Catalunya continuarà amb les restriccions durant el febrer

BarcelonaAquesta setmana la Generalitat anunciarà que prorroga les restriccions vigents per la Covid-19, que s'acaben el 7 de febrer. No es preveu que hi hagi cap canvi substancial perquè el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha advertit que el gruix de mesures “hauran de mantenir-se”. “No hem d’esperar un relaxament notori”, ha avisat Ramentol, que ha afegit que els pròxims dies s’arribarà al pic de la tercera onada a les UCI –amb més de 700 pacients, quan a la segona va ser de 592–, que la baixada de nous contagis és “lenta” i que per això el sistema sanitari està “en un risc altíssim”. Tot plegat després que aquest cap de setmana s’hagin tornat a posar més multes per no obeir les restriccions que en l’anterior, amb un augment d’un 15% (352 sancions més).

Ramentol ha precisat que a partir d’ara revisaran quines restriccions continuaran aquest febrer però ja ha avançat que l’activitat assistencial està “compromesa”, perquè l’increment de feina pel coronavirus ha fet que s’hagin anul·lat entre un 20% i un 30% de les intervencions quirúrgiques. Aquesta pressió, sumada a la variant britànica, que suposa el 9% dels contagis analitzats a Catalunya, allunyen la possibilitat de reduir les mesures. El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioroz, ha alertat que en algunes zones, com ara al Pla d’Urgell i a l’Aran, s’estan “estabilitzant” els percentatges de positius. “La tendència no és tan a la baixa com a la resta”, ha avisat, cosa que “preocupa”.

Pel que fa a la vacunació, han arribat 65.520 dosis de Pfizer –que equivalen a 56 safates, sis menys de les que haurien de ser– i en les pròximes hores s’haurien d’entregar 8.500 dosis més de Moderna. Ramentol ha dit que s’han deixat de rebre unes 40.000 dosis les últimes setmanes, motiu pel qual han fet servir les 20.000 que tenien de reserva a les neveres, i ha insistit que ara la prioritat són les segones dosis de la vacuna a les residències d’avis i als professionals sanitaris.

Mentre la previsió és allargar les restriccions, els Mossos d’Esquadra han advertit que les multes per haver-se-les saltat van a l’alça. El portaveu del cos, el comissari Joan Carles Molinero, ha explicat que el creixement d’un 15% de les sancions –en total se n'han posat unes 2.800– evidencia els incompliments durant el cap de setmana. Molinero ha parlat de diverses festes les nits de divendres i dissabte: ha posat d’exemple Barcelona i Molins de Rei, amb des de 50 fins a 130 persones reunides a l’aire lliure fent 'botellón'. La policia també ha detectat celebracions en un bar de Sants –on s'havia actuat abans–, en una perruqueria de Nou Barris i en un prostíbul de Campmany, així com una vintena de persones d’origen francès en una casa rural de Bellestar, l’Alt Urgell.