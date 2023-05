Andorra s'alinea amb el Consell d'Europa per demanar que es jutgi a Rússia

Andorra la VellaEl Consell d’Europa vol que Rússia pagui pels danys causats de la guerra d’Ucraïna. Aquesta és la intenció que s’ha acordat i publicat en un comunicat aquest dimecres, durant la cimera celebrada a Reykjavík. Andorra és un dels països que s’ha mostrat interessat en aprovar la mesura que comporti que Moscou hagi de compensar Ucraïna per la catastròfica situació en la qual quedarà el país per l’atac militar. La gran majoria dels 46 membres s’ha mostrat partidari del fet que Rússia aboni els costos de la guerra i els danys causats, després de 449 dies de conflicte a Ucraïna. La reunió, a més, també ha donat un impuls a la idea de crear un tribunal especial que jutgi l’agressió russa a Ucraïna.

El Consell d’Europa ha creat un registre per a anotar els danys soferts per Ucraïna durant la guerra que va començar Rússia el 24 de febrer del 2022. La intenció és que es pugui compensar als damnificats. Dels 46 països del Consell d’Europa només hi ha sis que han rebutjat firmar aquest acord: Turquia, Hongria, Sèrbia, Armènia, Azerbaidjan i Bòsnia.