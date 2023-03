Aposta demòcrata per potenciar el cultiu de les vinyes i l'enoturisme

Sant Julià de LòriaLa candidatura territorial de Demòcrates + Liberals a Sant Julià de Lòria aposta per potenciar el cultiu de les vinyes i l'enoturisme tenint en compte la tradició i la qualitat del vi que es fa a la parròquia laurediana. Així ho ha expressat aquest dimecres el primer suplent de la llista, Joan Antoni León, després d'assegurar que la tradició del vi a Sant Julià "és molt important" i, per tant, "si sortim escollits aquesta serà una de les nostres prioritats".

Per tal que tot plegat sigui una realitat, el candidat ha posat en relleu que serà vital "treballar contínuament amb els productors", ja que també hi ha un factor a tenir en compte com és "el fet de promoure i potenciar el consum de productes agraris i alimentaris de proximitat, els denominats productes de quilòmetre zero". "Som conscients de l'actiu que tenim a la parròquia a nivell de l'agricultura i, per tant, nosaltres treballarem en aquest sentit", ha afegit.

A més a més, ha indicat la necessitat de continuar promocionant la marca de Productes Agrícoles i Artesans d'Andorra, i ha anunciat que, si surten escollits, "el que farem serà aprovar el reglament per desenvolupar aquesta marxa i potenciar-la conjuntament amb els productors".

Finalment, i per tal de garantir el relleu generacional, León ha manifestat que es continuaran atorgant les subvencions i ajudes que s'han anat succeint durant aquesta legislatura: "La idea és continuar potenciant-ho i actuar en la mateixa línia que s'ha fet durant els darrers quatre anys", ha conclòs.