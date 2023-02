Avís 'taronja' per a navegants

Andorra la VellaUn centenar de persones han participat en la jornada de treball organitzada per recollir les propostes i les idees d’afiliats, simpatitzants i amics, que s’inclouran en el programa electoral. La trobada, a banda del ‘brainstorming’, ha servit perquè els taronges enviïn una indirecta als seus contrincants a les eleccions.

Han aconseguit ajuntar en una trobada més gent de la que la resta de partits és capaç d’ajuntar en un congrés. La mostra més evident és que en la recent assemblea extraordinària del PS per votar un tema cabdal pel present i futur del partit com és tornar a ‘ficar-se a casa’ Jaume Bartumeu no eren no un terç dels que han anat a trobada informal demòcrata.

Segons ha explicat el Cap de Govern i cap de llista Xavier Espot “hem recollit aportacions en l’àmbit de l’economia i les finances; la sostenibilitat, el model de creixement i la mobilitat; el poder adquisitiu i l’habitatge; la cultura, la identitat i la joventut, l’educació i els esports”.