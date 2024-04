Baró pregunta pels projectes finançats gràcies a la taxa turística

Andorra la VellaEl conseller general i president del PS, Pere Baró, ha entrat una pregunta escrita sobre la taxa turística. En aquesta ocasió, Baró ha sol·licitat conèixer quins projectes s'han finançat fins ara amb la recaptació de l'impost durant el 2023, quants han estat a nivell mediambiental, i quina és la previsió que es té amb la de 2024.

El conseller general també ha destacat que la taxa turística "no funciona" i que les previsions són errònies per mals càlculs de Govern -com el fet de comptabilitzar les pernoctacions a "casa d'amics i familiars" dins la recaptació de dita taxa- i que aquesta ha de ser destinada a projectes de formació en turisme "perquè a Andorra es vol un turisme de qualitat i necessita inversió en educació".

Baró ha subratllat que, en primer lloc, les dades han de ser les correctes i que posteriorment s'ha de veure "què està fallant" i perquè s'està aplicant malament. Així mateix, el líder socialdemòcrata ha mostrat preocupació pel no registre de visitants en allotjaments turístics, fet que es pot traduir en una falta de control i mancança de seguretat.