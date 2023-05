Bruno Lasne, nou director de la policia

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat aquest dimecres durant la primera sessió de la nova legislatura i a proposta de la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, el nomenament de Bruno Lasne com a nou director del departament de Policia i del cos de policia, adscrits al ministeri de Justícia i Interior. Lasne assumeix el càrrec després del cessament per jubilació dels fins ara director, Jordi Moreno. Moreno ha estat 38 anys al cos on ha encapçalat la direcció durant els darrers nou anys. Va ser guia caní durant disset anys i va anar progressant fins al grau d’oficial ocupant diferents càrrecs de responsabilitat, com el de sotscap i, posteriorment, cap de la unitat de Fronteres i Estrangeria, i cap d’una de les unitats territorials de l’àrea de Seguretat Pública i Proximitat Ciutadana.

Lasne, de 58 anys, va néixer el 6 de novembre del 1964 i el 28 d’abril del 1987 es va incorporar al Cos de Policia, on inicialment es va especialitzar en desactivació d’explosius. Durant la seva extensa trajectòria, on ha anat progressant fins a esdevenir oficial, ha estat cap del grup de Seguretat Ciutadana, cap del grup TEDAX, sotscap i cap del grup de Protecció de Personalitats, cap del grup d’Investigació Criminal General, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana i cap de la Unitat Especial d’Intervenció. El desembre del 2017 va esdevenir director adjunt I i coordinador de tot el departament, càrrec que ha mantingut fins a l’actualitat. A més, Lasne va ser representant d’Andorra al Consell d’Europa en el comitè d’experts contra el terrorisme i en el comitè d’experts dels serveis penitenciaris i de provació sobre la radicalització i extremisme violent. El nou director també va ser el màxim responsable de la seguretat durant la Cimera iberoamericana de caps d’estat i de govern que es va celebrar al Principat.