Cairat aposta per redistribuir les rendes de la construcció

Sant Julià de LòriaCerni Cairat, el cònsol major de Sant Julià, considera que l'opció ideal a l'afer dels abocadors és que cada parròquia en disposi d'un. Segons ha exposat al programa "La Clau" d'RTVA, no veu viable fer del de la Rabassa l'abocador nacional i considera que es fa demagògia amb aquesta qüestió. Tanmateix, explica que és conscient que no totes les parròquies tenen espai per ubicar un abocador i que, aleshores, caldria parlar de "redistribució de les rendes que genera el model constructiu" perquè "no pot ser que amb el 'boom' constructiu algunes parròquies es quedin el pernil i nosaltres l'os".