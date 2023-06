Campos porta l'anul·lació de les eleccions andorranes al Consell d'Europa

Andorra la VellaL'advocat Emili Campos ha traslladat a dos organismes del Consell d'Europa la seva impugnació de les eleccions generals del 2 d'abril per una suposada vulneració de drets en el procés del vot judicial. El lletrat ha portat la impugnació al Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) i a la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància.

Campos va portar la impugnació a la Justícia andorrana, però les seves demandes van ser arxivades pel batle Xavier Colom en considerar que no hi havia elements d'un suposat risc d'alteracions del vot dipositat a la Batllia.

Segons informa la premsa espanyola, Campos ha atacat molt durament a Xavier Colom per arxivar les demandes. El lletrat es queixa que quan els electors anaven a votar de forma anticipada a la Seu de la Justícia van ser atesos per personal laboral i que no hi havia cap batlle present . Els vots lliurats eren dipositats en sobres dins de capses de cartó obertes que després van ser precintades i portades als comuns el diumenge 2 d'abril abans que obrissin els col·legis electorals.

L'advocat va demanar una sèrie de proves que el batlle Colom va rebutjar que ho va fer fora de termini. Emili Campos considera absolutament il·legal aquesta decisió i ho ha reclamat davant dels dos organismes adscrits al Consell d'Europa. També li recrimina que ha actuat de manera molt barroera, forçant i manipulant la legislació andorrana vigent.

Les peticions són: Unba explicació de tots els tràmits que es van seguir amb el seu vot, des que el va emetre a la Seu de la Justícia, el 29 de març, fins que va ser dipositat a la mesa electoral corresponent, el dia 2 d’abril. L'aportació del vídeo de les gravacions de vídeo de la Seu de la Justícia durant les 24 hores entre els dies 29 de març i 2 d’abril per conèixer el procés de guàrdia i custòdia del seu vot judicial. L'especificació de quin batlle era l’encarregat de la guàrdia, custòdia i transport del seu vot fins a l’urna. L'aclariment sobre si si el seu vot, mentre va romandre a la Seu de la Justícia, va ser guardat en una habitació o en una caixa forta i quines persones tenien la clau per poder accedir-hi. L'aportació dels enregistraments de vídeo de l’habitació o de l’indret on hi havia la caixa forta on es van guardar els vots judicials.