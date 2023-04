Carles Enseñat ja és el nou síndic general

Andorra la VellaCarles Enseñat ha jurat aquest migdia el càrrec com a nou síndic general en la que ha estat la sessió constitutiva del nou Consell General, tal com informa RTVA. En el seu primer discurs, ha volgut destacar les situacions complexes i fins i tot adverses que es van viure durant la darrera legislatura. Parla de la necessitat de forjar nous equilibris de forma que "la prosperitat d'avui no comprometi l'Andorra del demà". Fa una crida a què el país continuï sent obert i connectat al món, sempre mantenint les seves singularitats.

La candidatura ha obtingut 17 vots a favor i 11 vots en blanc. Sandra Codina acompanyarà Enseñat com a subsíndica, també de part de Demòcrates. Les secretaries de Sindicatura seran la demòcrata Carolina Puig i Maria Àngels Aché, de Concòrdia.