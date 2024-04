"Cautela" i "fermesa" en l'afer d'abusos laborals a peruans

Andorra la VellaGovern confirma que les inspeccions d’ofici que va anunciar fa dues setmanes envers l’afer dels abusos a treballadors del Perú. Guillem Casal, portaveu de l’executiu i ministre, ha afirmat que s’estan fent inspeccions “proactivament” tot i que no hi ha hagut cap denúncia interposada per part dels treballadors.

Casal afirma que s’ha d’anar amb “cautela” i deixar treballar als departaments concernits en aquest cas i que “s’esbrini que ha passat”. A més, s’ha destacat que s’actuarà amb fermesa davant d’aquesta situació i que hi ha una gran col·laboració entre justícia, policia i el Govern del Perú.

“No és una pràctica recurrent de les empreses del país”

Guillem Casal ha volgut “trencar una llança a favor” dels empresaris del país i ha explicat que s’estan mantenint converses amb el servei diplomàtic del Perú i comprovar els contractes de treball d’aquests treballadors. L’executiu explica que els contactes són habituals i de moment es fa una crida a la prudència.

El precedent

Lorenzo Castillo, president de l’associació ‘Peruanos en Andorra’, ha denunciat que aquesta passada nit ha començat a rebre trucades desesperades de treballadors peruans que es trobaven al país i li deien que s’havien vist obligats a acceptar un ultimàtum de l’empresa i que havien estat traslladats a l’aeroport de Barcelona en plena matinada, segons informa RTVA. Hi hauria uns 18 treballadors afectats. Castillo ha confirmat que en la meitat dels casos se’ls va facilitar passatge cap al Perú i la resta han estat enviats a Portugal.