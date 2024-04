Ciutadans Compromesos no donaran suport al recurs d'inconstitucionalitat promogut per Montaner

Andorra la VellaEn una informació d'última hora s'ha confirmat que Ciutadans Compromesos no donarà suport al recurs impulsat per Montaner, segons fonts d'Andorra Endavant. El PS ahir també es va posicionar en contra d'Andorra Endavant en l'afer de portar al Tribunal Constitucional les noves mesures d'habitatge presentades per Govern fa dues setmanes. Montaner ha declarat que els consellers també han de presentar el recurs d'inconstitucionalitat si veuen indicis d'aquest. Segons la consellera les mesures són "inconstitucionals", una opinió compartida per alguns membres de l'associació d'immobiliaris i fins i tot l'exsíndic, Joan Gabriel.

Tanmateix, Baró va afirmar que veia bé aquest intervencionisme del mercat impulsat per Govern no obstant van marxar de la taula de treball per la falta de consens entre l'executiu i els socialdemòcrates. Actualment, sembla que el grup vermell farà costat a les mesures com el partit majoritari de l'oposició, Concòrdia. Montaner ha criticat a Baró i el grup parlamentari de Cerni Escalé per aquest posicionament:

"Era un avís perquè Govern rectifiqués, que sembla que no perquè tota l'executiva de DA aplaudeix les mesures. Pensem que tot el que està fent Govern és vulnerar els drets fonamentals de la propietat privada, fer un intervencionisme d'una pròrroga forçosa de tres anys per uns propietaris que han llogat ens sembla bé. Anar més enllà d'això és passar la línia vermella pel PS és normal i per Concòrdia també, per nosaltres no és normal i si Govern no rectifica anirem al TC amb el suport d'altres membres de la cambra i presentarem el recurs d'inconstitucionalitat. Pintos pel seu tarannà liberal podria recolzar a aquesta mesura i dos consellers més" ha declarat Carine Montaner.

La líder d'Andorra Endavant pensa que cada grup pot posicionar-se com vulgui i no critica la resta d'oposició, tot i que destaca que aquests grups donen suport a l'intervencionisme. El recurs d'inconstitucionalitat que vol presentar el grup parlamentari podria ser recolzat per Pintos i membres de Ciutadans Compromesos que ja han confirmat el seu "no". En tot cas el recurs es pot presentar si ho impulsen 6 consellers (un cinquè de la cambra), 3 comuns o el cap de Govern qui poden presentar el recurs en cas que vegin indicis d'inconstitucionalitat. Montaner té 3 consellers i amb CC i Pintos podria presentar al TC el recurs.

"Veig que el Sr. Baró no coneix ben bé el funcionament d'un recurs d'inconstitucionalitat és normal perquè acaba d'arribar al Consell General. Quan diu que això ha de ser la justícia i no els polítics i això no és així, l'article 99 de la constitució que posa que un cinquè de la cambra pot presentar aquest recurs quan hi ha indicis", apunta la presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant.