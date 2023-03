Concòrdia defensa destinar la taxa turística a crear una aplicació amb l’oferta del país

Andorra la VellaConcòrdia advoca perquè els diners que es recaptin amb la taxa turística es destinin a la creació d'una aplicació que concentri "tota l'oferta turística" i que inclogui "des de mapes urbans i rutes de muntanya fins a rutes culturals" amb tota l'oferta de monuments i museus amb què compta el país. A més, defensen que aquesta aplicació es faci "aprofitant el talent andorrà", tal com ha explicat Núria Segués, número dos de la llista nacional.

Des de la formació aposten per una "oferta turística que es desmarqui del parc d'atraccions o d'activitats inconnexes" com poden ser espectacles com el Cirque du Soleil i defensen que el que cal és potenciar els atractius naturals i culturals amb què compta el Principat. En aquest sentit, posen en relleu que aquests elements són prou "potents i atractius" com per configurar una oferta turística que atregui els visitants.

Concòrdia creu que cal defugir "el turisme de masses" i incidir en una oferta turística de qualitat que giri al voltant de la cultura i la natura i que vetlli també per la sostenibilitat de l'entorn.

Quant al turisme de neu, Segués reconeix que és un "pilar de l'economia del país" però alerten que cal "mirar cap al futur" tenint en compte que aquesta activitat s'ha d'adaptar al canvi climàtic.

Quant a la taxa turística defensen que "potser caldrà incrementar-la de manera marginal, sobretot per reduir la petjada ecològica al país", i és que més enllà de la creació de l'aplicació creuen que aquests diners recaptats també haurien d'anar destinats a minvar aquest impacte que el turisme té sobre el territori. "Sabem que el turisme deixa un rastre i cal fer-hi front".

Quant a la proposta d'un espai multifuncional, des de Concòrdia aposten que es tiri endavant un espai per a creadors que doni cabuda als artistes del país i que sigui també un punt d'intercanvi cultural.