Concòrdia demana informació per les prestacions socials que s'han donat des de 2020

Andorra la VellaEl grup parlamentari de Concòrdia ha entrat una demanda d’informació per obtenir el detall de diverses dades relacionades amb les prestacions socials atorgades pel Ministeri d’Afers Socials. En concret, la consellera general Maria Àngels Aché, ha demanat pel nombre d’ajudes que s’han atorgat des de l’any 2020 i la tipologia d’aquestes. Alhora, Aché també vol saber quin és el perfil socioeconòmic de les persones que demanen algun tipus de prestació social. És a dir, si es concentren en alguna franja d’edat, de quina nacionalitat són o en quin sector d’activitat treballen, entre d’altres. A més, per tenir una radiografia més concreta, Concòrdia ha preguntat pel temps que es triga a donar resposta a una sol·licitud i pels criteris que prevalen per renovar o denegar una prestació.