Concòrdia esdevé partit polític "ni d'esquerres ni de dretes, sinó al mig"

Andorra la VellaEl moviment polític Concòrdia ja és un partit constituït i tan sols ha de ser registrat pel ministeri d'Interior. Així ho han explicat dos dels seus membres a Els matins de la Nacional. La cohesió social, la regulació de l'urbanisme, la promoció del talent nacional i la gestió del territori són els aspectes que creuen que s'han de treballar. Els estatuts assenyalen que el partit funcionarà amb comissions i estarà liderat per dues presidències.

Un dels impulsors de Concòrdia, Cerni Escalé, va explicar una de les característiques del nou partit: "Concòrdia no tindrà un president, que tradicionalment és al persona que té el càrrec més elevat, sinó que tindrà una copresidència. I almenys una d'aquestes copresidències no pot tenir un càrrec institucional. Per tant, és dona molta força al debat intern".

Un altre dels membres de Concòrdia, Martí Alay, va explicar quin és el posicionament de Concòrdia a nivell ideològic. Segons Alay, Concòrdia no es defineix com un partit ni de detretes ni d'esquerres indicant que "a nosaltres ens agradaria estar al mig".