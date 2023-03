Concòrdia planteja limitar la inversió estrangera mitjançant quotes

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaEls candidats de la llista territorial de Concòrdia per Andorra la Vella, Martí Alay i Miquel Clua, han presentat aquest dijous les propostes de la formació política per frenar la inversió estrangera en immobles i aturar la inflació dels preus dels habitatges al país. En aquest sentit, Concòrdia proposta la creació de quotes, a l’estil Suïssa, per limitar la inversió d’empreses foranes en habitatge. “Tenen com a base dirimir, segons cada parròquia, quin tipus d'habitatge i quants es poden vendre o transaccionar amb estrangers. Així decidir quin tipus i quants es venen als forans”, ha explicat Martí Alay.

Per poder dur a terme aquesta anàlisi, des de la formació política consideren indispensable una moratòria d’inversió estrangera en habitatges de 18 mesos, ja anunciada darrerament. “Divuit mesos no suposaran un daltabaix per les constructores. Tenen una cartera de contractació que ho suportaria i amb aquest període de temps tindríem temps per reflexionar sobre el model de país que volem. Andorra ha de reflexionar sobre la inversió estrangera en immobles, portem 10 anys i l'únic que hem aconseguit diversificar és aquest 6% de la inversió forana”, ha assegurat Alay.

A més, el cap de llista de la territorial de la capital de Concòrdia ha asseverat que durant aquests 18 mesos de moratòria l’objectiu hauria de ser “intentar que els projectes que s'han quedat al calaix reeixin. Hi ha hagut molta gent interessada en Andorra que s'ha quedat en els processos burocràtics que això representa. Només amb aquesta dedicació exclusiva a captar a aquesta inversió estrangera, això pot reeixir”.

Finalment, la candidatura de concòrdia a Andorra la Vella ha anunciat dos altres projectes per dinamitzar l’economia, en aquest cas, per aconseguir projectar les empreses del país a l’estranger. Un per centralitzar tots els recursos humans i tècnics de l’Estat en una Agència d’exportació andorrana, “seria un departament, format pels recursos tècnics del Govern que ja disposem, que ajudaria a les PIMES a exportar”, ha relatat Martí Alay. I un altre projecte centrat en “aprofitar les ambaixades que tenim obertes, que ja estem pagant, com la d’Àustria o Nova York, perquè facin d’ambaixades econòmiques. Ja ho fan altres països, aprofitem i fem economies d’escala”, ha conclòs Alay.