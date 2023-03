Concòrdia vol captar els vots indecisos durant aquesta campanya electoral

Andorra la VellaEl cap de llista de Concòrdia, Cerni Escalé, ha comentat durant la tarda d'aquest dissabte que la formació política espera "fer un bon resultat" en els propers comicis del dos de maig pel fet que encara hi ha molts votants indecisos al país, tal com van indicar les enquestes electorals el passat dijous 16 de març. "Vetllarem fins a l'últim segon perquè les idees de Concòrdia tinguin l'altaveu més alt possible" ha destacat Escalé a la Plaça Príncep Benlloch d'Andorra la Vella en el marc de la penjada oficial de cartells que ha marcat l'inici de la campanya electoral. "Dependrà dels debats i de la contrastació de propostes que hi hagi els dies de campanya" ha afegit el líder de la formació.

Escalé ha anunciat que Concòrdia ja ha fet públic el programa electoral del partit, que consta de 365 propostes, "una per cada dia de l'any", més set d'addicionals. Així mateix, el candidat a cap de Govern de la nova formació ha animat a la població a entrar al web 'concordia.ad' per a "descarregar-se el document i mirar-se les propostes". "Durant massa anys hem privilegiat un model econòmic i quantitatiu basat en el creixement comercial i del nombre d'habitants. Nosaltres ens presentem amb moltes ganes i il·lusió de fer les coses diferents" ha assenyalat Escalé.

En aquest sentit, el cap de llista de Concòrdia ha asseverat que "volem començar la companya amb clau positiva i optimista" i ha destacat que la formació aspira a fer "una campanya neta des de la coherència amb les nostres idees per poder tenir el màxim de presència i per a poder defensar millor les nostres idees".

Una de les principals preocupacions de la formació, de fet, és la situació d'Andorra quant al territori. "Estan construint sense ordre ni escala al nostre país. Pensem que hi ha altres maneres de respondre a aquestes problemàtiques i creiem que nosaltres podem ser aquesta alternativa" ha ressaltat Escalé. Amb relació a aquest tema, el candidat a cap de Govern ha enumerat alguns dels eixos principals del partit: sostenibilitat, habitatge, millora del poder adquisitiu de les persones, recuperació de la cohesió social i créixer "des de les tradicions, des de la singularitat, amb les perspectives obertes i amb la valentia de trobar alternatives polítiques".

Per altra banda, Escalé ha insistit que la proposta de Concòrdia amb relació a l'accés a l'habitatge als inversors estrangers s'allunya de la iniciativa de Demòcrates. "DA vol fer pagar una mica més a les persones de fora apujant-los els impostos, mentre que Concòrdia busca privilegiar a les persones del país a l'hora d'accedir als habitatges" ha indicat Escalé mentre lamentava la situació actual de l'habitatge, en què hi ha "moltíssima pressió i els preus s'han disparat de manera exagerada".

Finalment, el líder de la formació -que ha avançat que no pactarà durant aquestes eleccions- ha manifestat que, a parer seu, "un Govern en minoria faria un favor al país en el sentit que tornaria la centralitat política al Consell General". Un fet que, segons Escalé, "podria permetre més acords amb la resta de partits polítics" que, fins ara, ha qualificat de "poc substancial" i de "menys fort perquè la majoria ja sabia que les propostes s'acceptarien des del principi".