Conflicte dins de Junts per Catalunya per l'avortament a Andorra

Andorra la VellaDivendres la vicepresidenta de Junts per Catalunya, Aurora Madaula, va denunciar "violències silencioses" per part d'altres companys de partit. L'afer es deriva del suport que va donar a la declaració d'ERC, la CUP i els Comuns al Parlament de Catalunya on es condemnava Andorra pel judici a Vanessa Mendoza per injúries i que els tres partits catalans consideren que és una acció per silenciar la seva reclamació de despenalitzar l'avortament.

La declaració la va fer sense el consens i vistiplau del grup parlamentari. Això va provocar la redacció d'un manifest on es lamenta que Madaula parli de "violència" contra ella quan l'únic que hi ha és discrepància amb la seva forma d'actuar ignorant la resta del partit. El text crític amb ella, al que bastants diputats han donat suport, fa palès el seu malestar per les paraules de Madaula, asseguren que la discrepància política mai és violència, però evita demanar-ne la dimissió.

Amb tot això damunt la taula, s'ha reunit la permanent del partit, que ha decidit traslladar el cas a la comissió de garanties del partit, que presideix Magda Oranich. La permanent ho ha explicat al grup parlamentari, que ha avalat la decisió.