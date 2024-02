DA es compromet a esclarir què ha passat amb els diners pagats de més per la CASS

Andorra la VellaAquest dimarts Concòrdia, el Partit Socialdemòcrata i Liberals d'Andorra, han demanat una comissió d'investigació pel pagament irregular de les pensions d'invalidesa que ha fet la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) des del 2008. I la resposta per part de la majoria no s'ha fet esperar. Jordi Jordana, president del grup parlamentari demòcrata, i Carles Naudi, líder de Ciutadans Compromesos, han comparegut aquesta tarda per exposar els motius de la condonació del deute per part del Consell General i el seu posicionament respecte de l'error de la CASS. Jordana ha assegurat que la intenció de DA és "aclarir la veritat fins a les últimes conseqüències" perquè hi ha diners públics i sensibles, ja que pertanyen a pensions, i perquè aquest cas podria posar de manifest deficiències en la regulació de la CASS que s'haurien de resoldre, en cas que hi hagués.