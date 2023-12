DA construirà l'aparcament de l'Obac per dinamitzar la part alta d'Escaldes

Escaldes-EngordanyEls aparcaments i la manca d'aquests preocupen, i molt, la candidatura de Demòcrates + Acció + SDP + Independents. Preocupen en un dia de pont a Espanya com el d'aquest dijous (amb els pàrquings plens), però també durant tot l'any, pensant en les escaldenques i escaldencs. Per això, tal com ha anunciat el número 3 de la llista, Gabriel Guerrero, "augmentarem les places d'aparcament" d'Escaldes-Engordany. Per concretar, la candidatura recuperarà el projecte de l'aparcament de l'Obac que l'actual Comú té aturat des de l'inici del mandat, per habilitar 500 places a la part alta i afegir a la zona un accés directe des de la carretera de l'Obac. Paral·lelament, "reformularem el projecte del nou pàrquing del Falgueró", amb places de pàrquing subterrànies.

Guerrero ha manifestat que el projecte del Falgueró que vol fer el Comú actual "queda molt desaprofitat" pel que fa al nombre de places, motiu pel qual hi sumaran una o dues plantes subterrànies, a més "d'un accés directe des de l'aparcament a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell". Amb relació al pàrquing de l'Obac, "és un projecte estratègic molt important per a la parròquia" perquè, a més d'augmentar en mig miler de places la part alta, hi suma un nou accés. Tot plegat, permetrà "dinamitzar la part alta" d'Escaldes-Engordany.