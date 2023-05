DA preveu un futur acord entre Concòrdia i el PS

Andorra la VellaL'inici de la legislatura ha mostrat moviments polítics que apunten, segons fonts demòcrates, a un hipotètic futur acord entre el Partit Socialdemòcrata i Concòrdia per fer una coalició d'esquerres. La visualització de les accions dels dos partits indiquen un inici d'entesa amb el fet diferencial que els socialdemòcrates van 'prestar' els seus tres consellers generals perquè Cerni Escalé pogués presentar-se com a candidat a Cap de Govern en la sessió d'investidura.

El nomenament de Pere Baró com a 'líder' del PS es veu, segons les mateixes fonts, com una aposta per a una aproximació amb Concòrdia que ha de tenir com a objectiu final fer llistes conjuntes a les pròximes comunals. Els socialdemòcartes són conscients que tenen escasses possibilitats de governar algun comú si es presenten en solitari. Concòrdia és la força a l'alça i està monopolitzant el paper d'oposició als demòcrates amb Cerni Escalé com a indiscutible cap de l'oposició. El PS va donar el seu consentiment tàcit a aquest lideratge amb el suport perquè aspirés a ser cap de Govern.

Concòrdia ha passat a tenir opcions importants en diferents parròquies per guanyar comunals. Escaldes, on segurament aniran en conjunt amb Rosa Gili, és un dels comuns on són clars favorits, especialment si el PS no fa llita o, superfavorits, si van dins de la candidatura. La hipotètica coalició d'esquerres també és favorita a Sant Julià on Concòrdia va fer el 40% dels vots. I a Andorra la Vella també es podria incloure si els dos partits van en una sola llista. A Encamp i Ordino és una incògnita, però és segur que tenen possibilitats. Les úniques parròquies on sembla que el centredreta no ha de tenir problemes per guanyar són Canillo i la Massana.