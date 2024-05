DA proposa que els Inspectors de l'APDA no siguin càrrecs per designació política

Andorra la VellaEl president de Demòcrates, Jordi Jordana, ha afirmat que des de fa més de tres mesos s’està treballant en un projecte de llei que regularia diferents organismes del Consell General entre ells l’Agència de Protecció de Dades (APDA).

“La pensem acabar al més aviat possible, perquè també s’han d’equiparar més els organismes, per exemple en les causes de cessament els grups ens vam ficar d’acord en el fet que els inspectors no han de ser càrrecs per designació política, han de ser llocs sotmesos a la llei de la funció pública, amb uns procediments, amb un concurs públic i canviar això i afegir i que quedi clar que estan sotmesos a la intervenció del Consell“, ha declarat el president de DA.

La polèmica va esclatar a la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents del Consell General quan el síndic, Carles Ensenyat, va explicar que s’havia aturat un augment als sous de diversos funcionaris inclòs el salari de la cap de l’APDA, Resma Punjabi, a partir de juny.

L’Agència que encapçala Punjabi ha argumentat que aquest augment estava subjecte a equiparar la bretxa salarial i que la institució era a temps de fer al·legacions. De fet, el comunicat de l’APDA assenyala que la informació traslladada per la Sindicatura és “incorrecte, imparcial i esbiaixada“.

Finalment, des de DA veuen incoherent que el Consell tingui la capacitat de cessar al Raonador i no la directora de l’Agència en cas d’irregularitats: “Amb les causes del cessament del cap i no per específicament aquest cas aïllat sinó en general com té la llei del Raonador del Ciutadà que el Consell pugui revocar amb determinades situacions això està present amb el Raonador i no amb l’APDA“, va concloure Jordana.