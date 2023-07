Denegades 317 autoritzacions de residència en deu anys

Andorra la VellaEl servei d'Immigració ha denegat un total de 317 sol·licituds de residència al país des del 2012, el 80% de les quals de persones provinents de la Unió Europea. Així ho ha manifestat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant la sessió de control al Govern al Consell General en resposta a la pregunta formulada pel conseller general d'Andorra Endavant, Marc Monteagudo, en relació amb el nombre de peticions rebutjades al llarg de la darrera dècada. D'aquesta manera, ha procedit a detallar el nombre d'autoritzacions no acceptades matisant que tenint en compte el total de sol·licituds presentades des del 2012, només no s'han acceptat un 0,31%.

Molné ha detallat que durant el 2012 es van presentar 5.733 demandes, de les quals se'n van rebutjar 17 i una quinzena eren de comunitaris; l'any següent, se'n van denegar tretze (deu comunitàries) d'un total de 5.988; el 2014 va haver-hi 6.588 peticions i no es van autoritzar 14 (12 comunitàries); el 2015, de 7.725 sol·licituds se'n van rebutjar 18, tretze de les quals de residents a la Unió Europea; el 2016 se'n van denegar onze, nou de les quals de persones comunitàries, d'un total de 8.335, i el 2017, de 9.745 demandes de residències, no se'n van autoritzar 23, una vintena procedents de persones europees. L'any següent es van rebutjar 39 autoritzacions de residència (33 de comunitaris) de 10.471 peticions presentades a Immigració; el 2019, d'un total de 10.506 demandes, se'n van denegar 37, de les quals 32 van ser formalitzades per residents a la UE; el 2020, de 5.703 peticions no se'n van acceptar catorze, una dotzena de les quals eren de comunitaris; de les 11.108 sol·licituds presentades el 2021, se'n van rebutjar 53 (11 procedents de residents a la UE); el 2022, d'un total de 16.140 autoritzacions se'n van denegar 64, 48 presentades per persones comunitàries; i en els sis primers mesos del 2023 no se n'han autoritzat catorze (deu de residents a la UE) de les 5.265 registrades.