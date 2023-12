Desperta Laurèdia defensa la participació ciutadana en la presa de decisions de grans inversions

Sant Julià de LòriaCerni Cairat ha manifestat aquest dimarts al matí a la Plaça Rocacorba, que Desperta Laurèdia no recolza les grans inversions que no generen un retorn a la parròquia i que no tenen en compte l'opinió dels ciutadans. "Des de Desperta Laurèdia demanem que les inversions de gran importància generin un impacte positiu al seu voltant, i considerem que aquesta plaça (Rocacorba) no el genera, ni compleix les expectatives de les necessitats i les demandes de la gent de Sant Julià" ha manifestat el cap de llista de la candidatura.

Per altra banda, Cairat ha afegit que "considerem que les grans inversions s'haurien pogut destinar a la falta d'aparcament, a la manca d'espais verds, o a la millora de l'accessibilitat a la via pública. Aquesta inversió no contempla cap d'aquests supòsits".