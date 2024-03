Les diferències entre Pla i Marsol que han deixat sense cap a l'Institut Nacional d'Habitatge

Andorra la VellaL'exdirector de l'Institut de l'Habitatge Josep Maria Pla va tenir importants diferències amb la ministra de tutela, ConxitaMarsol, perquè no compartien molts dels plantejaments sobre quines eren les solucions 'd'impacte' per solucionar la crisi de l'habitatge. Una de les mesures més radicals que Pla va posar damunt de la taula va ser la possibilitat de combatre la falta de terreny amb un augment de l'alçada dels edificis. Concretament, l'exdirector apostava perquè es poguessin aixecar dues plantes més en alçada a tots els edificis d'Andorra. Seria una opció i automàticament es multiplicava el nombre de pisos que pot acollir el país.

La proposta de les dues plantes no va ser acceptada, així com altres que Pla havia demanat a Marsol de poder implementar. Les diferències de criteri van portar al fet que Pla, segons fonts properes al cas, no se sentís còmode perquè considerava que no tenir marge de maniobra per decidir polítiques d'habitatge. Considerava que la ministra volia mantenir el control gairebé absolut i, per tant, va plantejar a Marsol que la situació havia arribat a un punt que només quedaven dues solucions. Una passava perquè la ministra donés més atribucions i capacitat de prendre decisions al director de l'Institut de l'Habitatge i la segona era presentar la renúncia. Marsol, que segons les fonts consultades ja s'havia queixat múltiples cops perquè no s'entenia amb Pla, va comunicar al director que el millor era que no continués.