Dificultats econòmiques a Liberals pel cost de la campanya

Andorra la VellaUn dels grans dubtes plantejats en l’últim debat intern dels liberals respecte a si s’entrava o no en una coalició de govern amb els demòcrates es trobava al voltant dels greus problemes econòmics del partit. A banda de l’històric deute de la formació des de temps de Marc Forné s’ha afegit una nova dificultat. Les desenes de milers d’euros que es van utilitzar en la despesa de la campanya electoral van ser avalats per la signatura dels cinc primers candidats de la llista: Josep Maria Cabanes, Maribel Lafoz, Jaume Bonell, Pere Cerqueda i Josep Pubill.

Els avals es van produir en el context d’una esperança de vot molt superior a la que ha tingut lloc i, sobretot, pel fet que es donava per fet que s’entrava en una coalició amb els demòcrates per governar. El finançament del partit, especialment amb els escassos ingressos per nombre de vots, arriba fonamentalment per les aportacions mensuals dels càrrecs que té la formació a Govern, comuns o altres llocs de designació política. En aquests moments, només hi ha Víctor Pintos com a conseller i Gerard Estrella, al que li queden sis mesos abans de les eleccions, al comú. No hi ha forma que els liberals generin els diners per fer front a la despesa electoral. I per això part de les veus de la formació demanaven seny i continuar a Govern com a mitjà per mantenir viu el partit. Cap executiva, segons fonts de la formació, voldrà entrar en aquestes condicions.