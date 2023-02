La dissolució, de cara a dimarts i les llistes, tancades abans del 14 de febrer

Andorra la VellaXavier Espot va anunciar ahir que durant la setmana vinent explicarà quina és la data de les eleccions. Si no ha canviat d'opinió, els comicis tindran lloc el 2 d'abril. L'únic que faltava per saber és en quin moment concret decretarà la dissolució del Consell i, per tant, quin és el termini per tancar les llistes electorals.

Fonts properes als demòcrates van indicar que la dissolució estarà fixada per als dimarts vinent i el tancament de llistes tindrà com a últim dia el 14 d'aquest mes. Són cinc dies hàbils que es converteixen en set comptant el cap de setmana. També dimarts. La campanya electoral, en principi, hauria de començar el dilluns 20 de març tenint en compte que fins el dia abans no acaba la setmana de competicions de la Copa del Món d'Esquí alpí que tindrà lloc al Soldeu.

La campanya per tant s'allargaria durant catorze dies, el màxim és de quinze, per arribar als comicis el 2 d'abril. Cal recordar que les eleccions de fa quatre anys van tenir lloc el 7 d'abril i per tant la legislatura no s'arribarà a esgotar del tot. La legislació preveu que es pot allargar fins a l'últim dia del quart any posterior a les eleccions anteriors. Així, Espot podia haver dissolt el 7 d'abril i amb el 4 de juny com a últim diumenge legal per celebrar els comicis.