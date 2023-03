Divisió d’opinions envers l’enquesta d’Andorra Recerca

Andorra la VellaL’enquesta feta pública dijous passat ha caigut com una gerra d’aigua freda en algunes candidatures i com un bàlsam en altres. Jaume Serra, secretari general de DA, recorda que “l’enquesta només permet fer una lectura de la meitat de la composició del Consell General”, doncs només es fa una projecció nacional i queda en l’aire el resultat de les territorials. La cap de campanya del PS-SDP, Susanna Vela, admet que estan contents amb el pronòstic de la mostra i dona per fet que “la ciutadania està cansada i vol un canvi de rumb”.

No obstant, Vela alerta que “els votants de DA estan sobredimensionats perquè el record de vot és més elevat dels que van votar el 2019”. En aquest sentit, diversos sociòlegs i experts en recerca electoral consultats per aquest mitjà coincideixen amb l’afirmació de la cap de campanya socialdemòcrata i expliquen que no comparteixen la metodologia utilitzada per Andorra Recerca a l’hora de concloure la intenció de vot per a les properes eleccions.

Els mateixos experts destaquen que si bé el treball de camp està ben fet, els resultats que apunten les conclusions són esbiaixats perquè no s’han ponderat tenint en compte el record de vot. D’haver-ho fet, DA obtindria un resultat a la baixa i PS-SDP o Liberals, a l’alça. Destaquen també que cal tenir en compte que la meitat dels enquestats no respon o diu no saber qui votarà, i en aquesta bossa ponderant el record de vot s’hi situaria un gruix important d’electors que “conformen el vot ocult” i que s’inclinarien per partits diferents a DA.

La mostra atorga representació a Concòrdia i Andorra Endavant. La líder d’aquesta formació, Carine Montaner, assegura que “pensem que el resultat està molt per sota del què farem el 2 d’abril”. El cap de llista de Concòrdia, Cerni Escalé, recorda que “cal tenir en compte que el 50% de les persones no saben encara qui votaran i això vol dir que la partida encara s’ha de jugar”.