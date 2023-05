Escalé recomana beure aigua i esmorzar bé per evitar desmais com el seu al Consell

Andorra la VellaVull tancar la setmana, especial per moltes raons, donant les gràcies. Per tenir veu i un lloc on s’eixampli. Per la dimensió humana quan eclipsa rivalitats i per l’ètica per sobre dels clicks. Per la generositat, la integritat i el sentit de país. Quin orgull ser d’aquí.

Aquest és el missatge que ha fet públic el líder de Concòrdia Cerni Escalé per agrair les mostres de suport que va rebre després de patir un desmai en la tribuna del Consell General quan estava presentant les seves propostes en el debat d’investidura com a Cap de Govern.

En un segon tuit, Escalé ha fet referència a quins podrien haver estat els motius de la pèrdua de coneixement. La seva segons piulada ha estat: ” I una recomanació, Andorra: beveu (aigua) i esmorzeu!”.