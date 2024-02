Escalé tem que l'acord d'associació faci menys andorranes les empreses

Andorra la VellaCerni Escalé, cap de l'oposició i president del grup parlamentari Concòrdia fa la seva anàlisi sobre l'acció de Govern de retardar el referèndum per votar "si" o "no" a una adhesió d'Andorra a la Unió Europea. Arran més de deu anys en negociacions amb la UE, Escalé tracta els temes i les motivacions sobre el seu posicionament en contra d'aquesta annexió i veu amb bons ulls el retard del referèndum per poder tenir més informació, però indica que si la percepció del referèndum és negativa no s'hauria de fer. Cal recordar que en l'enquesta feta pública, el 'no' està per davant en sis punts.

Amb quin motiu creieu que Govern ha endarrerit el referèndum?

Preferim no especular la raó per la qual el Govern ha endarrerit el referèndum. En tot cas ens sembla bé que primer s’acabi de redactar l’acord, que després es debati amb els grups polítics i que la ciutadania tingui tota la informació, amb el text íntegre de l’acord marc, el protocol país i els annexos.

Ens sembla prudent i adequat que el Govern posposi la data possible del referèndum. Això donarà més temps perquè comparteixi tota la informació de la qual disposa amb la ciutadania i també pot permetre un plantejament global de l’acord resultant.

En cas que la perspectiva social es mantingui negativa a l’acord pensem que és millor trobar alternatives que permetin reconduir la situació sense dur a terme el referèndum (deixar en suspens l’aprovació de l’acord).

Què creieu que pot acabar fent als votants decidir-se pel no?

Compartim els dubtes de bona part de la ciutadania sobre la compatibilitat de l’acord amb l’economia andorrana. Temem que un dels seus principals efectes sigui la desandorranització de les empreses del país.

L'enquesta que ha pogut tenir influència en el retard de l'Acord?

No hi entrem.

Quins consideren que són els temes que fan dir no a la UE?

Segur que cada persona que va respondre a l’enquesta tenia una opinió parcialment diferent sobre l’acord d’associació. Algunes de les qüestions que a nosaltres ens neguitegen són que continuï l’entrada de capital estranger substituint negocis del país.

El fet que Andorra hagi d’adaptar legislació molt complexa i pensada per països més grans, que les decisions en la majoria de les matèries rellevants per l’acord es prenguin des de Brussel·les, o la privatització d’Andorra Telecom, entre altres. En tot cas no tenim l’acord definitiu i, per tant, som prudents, malgrat ser la posició del partit clara i unitària.